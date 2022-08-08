مجتمع
2813 شكاية لـ”ألزا”
تفاعل مركز خدمة الزبناء بالبيضاء خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين مع ما مجموعه 7213 عملية تواصل، حسب ما كشفت عنه آخر النتائج المحصل عليها. وتفيد النتائج أن 41 في المائة من المكالمات التي تم التوصل بها كانت من أجل الحصول على معلومات حول الرحلات، ما يعكسأكمل القراءة »
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