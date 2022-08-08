مجتمع
ابتزاز مستثمرين أجانب ببرشيد
نقابة وهمية تدفع شركة سوري نحو الإفلاس لم يجد المستثمر محمد الفايز، السوري الأصل والمغربي المنشأ، تفسيرا لممارسات شخص أنشأ “نقابة” وتخصصت في شن الحرب على شركته، إذ ليس لهذه النقابة الوهمية مكتب آخر ومكان آخر، ما يجعل الأمر يبدو تصفية حسابات ضد مستثمرين في برشيد. وكشفأكمل القراءة »
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