بانوراما
شيكات ضمان تفجر فضيحة التلاعب
فضيحة غش هزت الحرم الجامعي 1 اختفاء علبة أسرار الكاتب العام لجامعة عبد المالك السعدي والأمن يصدر مذكرة بحث في حقه هي فضيحة كبرى وغير مسبوقة، تفجرت وسط جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والكليات التابعة لها بتطوان. شيكات ضمان كان يتحوزها العلبة السوداء لأسرار توظيف الأستاذة الجامعيينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا