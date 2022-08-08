بانوراما
احذروا الإفراط في استهلاك الملح
“كول وقيس” مع أدهشور يعاني الكثير من الأشخاص، سيما النساء مشكل احتباس السوائل بالجسم، والذي يسبب انتفاخا وزيادة في الوزن، ما يؤثر سلبيا على الصحة الإنسان. وهناك أسباب مرضية لاحتباس الماء بالجسم، وفي حالات أخرى، تكون للأمر علاقة ببعض العادات الغذائية ونمط العيش غير المتوازن، من قبيلأكمل القراءة »
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