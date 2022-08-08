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الرياضة

هلال الناظور يتعزز بأربعة لاعبين

منذ 4 دقائق
افتتح هلال الناظور لكرة القدم، الصاعد الموسم الرياضي الماضي للقسم الثاني هواة، “الميركاتو” الصيفي بتعاقده مع أربعة لاعبين. وتم التوقيع لإلياس إبراهيم، الذي لعب لأندية فتح الناظور واتحاد سيدي قاسم والمغرب الفاسي ونهضة بركان والجيش الملكي، والحارس محسن بنقوضاض ومحمد بوحموم القادمين من أمل العروي، وياسين هنوأكمل القراءة »

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