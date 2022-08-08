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فنانات “الفنجان” والتحريض على “الكلاخ”

منذ 10 دقائق
يشدن بخدمات “شواف” ويؤكدن أن “سره باتع” ويدعون متابعيهن على “إنستغرام” للاستعانة بخدماته لقد جنّن “الإنستغرام” الفنانات المغربيات. جلهن تحولن إلى “مؤثرات”، بعد أن وجدن في هذه “المهنة” مورد رزق وفير، يجعلهن في غنى عن دور أو شخصية يلعبنها في فيلم تافه أو مسلسل رمضاني “حامض”، خاصةأكمل القراءة »

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