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افتتاحية

المعمرون

منذ 36 ثانية
أكبر إساءة إلى القضاء، وإلى المتقاضين والمؤسسات والوطن، أن يستمر قاض في مكانه أكثر من 20 سنة، حتى يصبح “فرعونا” صغيرا يحكم ويتحكم ويحتكم إلى قوانينه ونزواته ومزاجه وعقده النفسية. وأكبر تغيير يمكن أن يعرفه المغرب في الأشهر المقبلة، أن يصبح جميع موظفي الدولة سواسية أمام مساطرأكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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