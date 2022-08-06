ملف الصباح
البكـارة… وهـم “الشـرف”
عمليات رتقها منتشرة على نطاق واسع وعائلات ما زالت تعتبرها رمزا للعفة وحسن الخلق يحل موسم الأفراح في المغرب مع دخول غشت، الشهر الذي يحب المغاربة فيه «التعريس» لأبنائهم، رغم حرارته الشديدة و»صهده» الذي لا يقاوم، ويتجدد فيه، في الوقت نفسه، سؤال قديم جديد حول العذرية، التيأكمل القراءة »
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