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بانوراما

أمسا… شاطئ الباحثين عن الهدوء

منذ 25 ثانية
يوفر العديد من المرافق التجارية ومطاعم تقدم مأكولات شعبية وعصرية هو واحد من الشواطئ المفضلة لدى الباحثين عن الهدوء صيفا، في طبيعة يحفها الجبل والبحر والوادي… إنه شاطئ أمسا الذي يرتبط باسم وادي “خميس أمسا” مصدر عيش فلاحي القرية، ممن يشتغلون بالزراعة إلى جانب احتراف بعضهم للصيد.أكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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