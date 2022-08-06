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الجنس عن بعد في ملف قضاة البيضاء

منذ دقيقتين
نائب وكيل الملك يمارس نزواته داخل المحكمة بجميع الطرق “شي شويا دابا غادي ندخل ولوحي ليا شي واحد من تم”، قد تبدو العبارة عادية في مكالمة هاتفية، لكن الأبحاث التي أجريت في ملف شبكة السمسرة والفساد الذي اندلع أخيرا، ويضم قضاة وموظفين ومحاميا وسماسرة وأمنيين، كشفت غيرأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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