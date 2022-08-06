حوادث
ابتزاز يفضح جرائم شرطي مزيف
جانح يستعين بمسدس بلاستيكي لإيهام ضحاياه قبل الاستيلاء على أموالهم أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، أنشطة جانح ثلاثيني عرض عددا من ضحاياه للنصب والابتزاز باسم الشرطة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف قرر انتحال صفة ينظمها القانون، بادعاء أنه ضابط شرطة بزي مدني لاستدراج الضحاياأكمل القراءة »
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