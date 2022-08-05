الرياضة
غليـان بمراكـش بسبـب الكوكـب
خرج الآلاف من جمهور الكوكب المراكشي لكرة القدم، أول أمس (الأربعاء)، في مسيرة حاشدة للمطالبة بتدخل مسؤولي المدينة، من أجل إنقاذ الفريق الذي نزل إلى أقسام الهواة، لأول مرة في تاريخه. ولبت أعداد غفيرة نداء “إلتراس كريزي بويز”، المساندة للكوكب، التي دعت إلى الخروج في مسيرة احتجاجية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا