fbpx
الرياضة

فائض 320 مليونا في ميزانية السوالم

منذ 16 ثانية
الرئيس أكد خلال الجمع امتثال الفريق لطلب الجامعة بتفعيل الشركة الرياضية عقد شباب السوالم، أول أمس (الأربعاء)، جمعه العام العادي السنوي للموسم الرياضي (2022/2021)، بأحد المنتجعات الموجودة بحد السوالم، بحضور 13 منخرطا من أصل 14، والمختار السلامي، ممثل عصبة الشاوية دكالة. وأقيم الجمع العام السنوي بعد إنهاءأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.