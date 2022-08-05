الرياضة
فائض 320 مليونا في ميزانية السوالم
الرئيس أكد خلال الجمع امتثال الفريق لطلب الجامعة بتفعيل الشركة الرياضية عقد شباب السوالم، أول أمس (الأربعاء)، جمعه العام العادي السنوي للموسم الرياضي (2022/2021)، بأحد المنتجعات الموجودة بحد السوالم، بحضور 13 منخرطا من أصل 14، والمختار السلامي، ممثل عصبة الشاوية دكالة. وأقيم الجمع العام السنوي بعد إنهاءأكمل القراءة »
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