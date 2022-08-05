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مجتمع

وزير الفلاحة بالحسيمة لإطلاق مشاريع للتنمية

منذ 21 ثانية
أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الزيارة الميدانية التي قام بها للحسيمة الثلاثاء الماضي، تأتي لإطلاق وتتبع وزيارة عدة مشاريع ضمن الإستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020 ـ 2030 التي أطلقها الملك محمد السادس في 2020. وهمت الزيارة إطلاق مشروع بناء وحدةأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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