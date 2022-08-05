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مجتمع

سياسيون يعرقلون الاستثمـار بسيدي بنـور

منذ 22 ثانية
مشروع سكني على مساحة 9 هــــــكتارات يرى النور رغم محاولات إجهاضه تحدى مقاولون شباب بسيدي بنور الصعاب ومختلف العراقيل التي وضعها أمامهم سياسيون، في سبيل إحباطهم ومنعهم من إتمام مشروعهم السكني. وتمكن المقاولون من إخراج مشروعهم السكني إلى حيز الوجود على مساحة 9 هكتارات، والذي ينتظر أنأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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