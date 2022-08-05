الصباح الفني
نسرينا وماجدولين قبل 20 عاما
تقاسمت الممثلة نسرينا مع معجبيها ومتابعي حساباتها على “فيسبوك” و”إنستغرام” صورة جمعتها بزميلتها الممثلة ماجدولين الإدريسي قبل حوالي 20 سنة. نشرت نسرينا صورة جمعتها بالممثلة ماجدولين الإدريسي، معلقة عليها بكلمة “صداقة”، لتوضح طبيعة العلاقة الإنسانية التي تجمعهما معا. وتفاعلت ماجدولين الإدريسي مع الصورة عبر تدوينة، ذكرت فيهاأكمل القراءة »
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