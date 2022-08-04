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بانوراما

تجربتي مع نجم الشباب فاشلة

منذ دقيقتين
هيدامو… الأسمر الأنيق 4 لم أع خطورة مغامراتي من أجل لعب كرة القدم عبد الله هيدامو ابن العنق بالبيضاء، سطع نجمه في نجم الشباب، قبل أن يصبح أيقونة بالجيش الملكي، بعد أن تشبث به المدرب الراحل المهدي فاريا، ليحقق معه جميع الألقاب، ما عبد الطريق له فيأكمل القراءة »

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