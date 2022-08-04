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بانوراما

الزهراء الوطاسية… الحكيمة

منذ 7 دقائق
مغربيات أبهرن العالم 4 هن مغربيات نبغن في الطب والشعر والسياسة، حتى فاقت شهرتهن حدود المغرب، وامتدت إلى أوربا والشرق… ، فحفظت صفحات التاريخ نبوغهن وإسهاماتهن في مختلف مجالات العلم. بعضهن تقلدن دواليب الحكم، ولو خلف الستار، وأخريات تفوقن على الرجال في الشعر والأدب، فذاع صيتهن طيلةأكمل القراءة »

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