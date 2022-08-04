بانوراما
“العراضة” ومهمة دعوة الضيوف
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 4 لا يمكن أن تنطلق التحضيرات لحفل الزفاف في عقود سابقة وفقا للعادات والتقاليد المغربية الأصيلة دون الاستعانة ب”العراضة”، وهي المرأة التي تتولى دعوة الضيوف من جيران وأقارب إلى حفل الزفاف. تختار والدة العروس امرأة غالبا ما تكون معروفة بأنها من الشخصيات الاجتماعية،أكمل القراءة »
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