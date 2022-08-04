fbpx
بانوراما

“العراضة” ومهمة دعوة الضيوف

منذ 5 دقائق
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 4 لا يمكن أن تنطلق التحضيرات لحفل الزفاف في عقود سابقة وفقا للعادات والتقاليد المغربية الأصيلة دون الاستعانة ب”العراضة”، وهي المرأة التي تتولى دعوة الضيوف من جيران وأقارب إلى حفل الزفاف. تختار والدة العروس امرأة غالبا ما تكون معروفة بأنها من الشخصيات الاجتماعية،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.