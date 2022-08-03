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خبرة تحرج قضاة وأمنيين

منذ 20 ثانية
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس (الاثنين)، أوامر باعتقال مدير وكالة بنكية بحي الرياض، وإيداعه سجن العرجات 1، بعدما توصل، بصفة رسمية، من مدير معهد علوم الأدلة الجنائية التابعة للدرك الملكي، بنتائج نهائية لخبرة خطية على إشعار بتسلم دفتري شيكات مكونين من 100 ورقة، أجريتأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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