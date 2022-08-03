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أطفال مخيم يسبحون في مياه “محرمة”
الوزارة ترخص وسلطات الحي المحمدي تتفرج والجماعة: “فاقد الشيء لا يعطيه” يسبح أطفال المخيم الحضري للحي المحمدي بالبيضاء في مياه ملوثة، ويقضون يومهم في الاستمتاع بالأمواج، دون علمهم بخطورة السباحة في “الشهدية”، المصنفة في قائمة 23 شاطئا غير صالحة للسباحة، بسبب تلوثها. لم يأبه أي مسؤول أنأكمل القراءة »
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