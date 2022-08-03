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الرياضة

رجـاء جديـد فـي البطولـة

منذ دقيقة واحدة
البدراوي انتقد “خفافيش الظلام” وهوار ونفى منعه من الانتدابات وقدم ضمانات من ماله الخاص للاعبين الجدد إنجاز: العقيد درغام / تصوير: أحمد جرفي قدم الرجاء الرياضي، أول أمس (الاثنين)، 11 لاعبا جديدا، انتدبهم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى فوزي البنزرتي، المدرب الجديد للفريق. وقالأكمل القراءة »

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