حوادث
أمن فاس يعتقل “ولد الهوارية”
أودع ذو سوابق متعددة، عمره 18 سنة، سجن بوركايز بعد اعتقاله لتورطه في قضية ضرب وجرح بالسلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، بعدما فضحته كاميرات مراقبة محلات بسوق النخيل بحافة مولاي إدريس بمنطقة بن دباب بمقاطعة المرينيين. وأوقف المتهم الملقب ب”ولد الهوارية” من طرف عناصر الأمنأكمل القراءة »
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