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حوادث

حجز مخدرات بآسفي

منذ 10 ثواني
تمكنت فرقة أمنية خاصة تتكون من عناصر من الأمن الإقليمي لآسفي وأخرى من المنطقة الإقليمية للأمن باليوسفية، أخيرا، من إيقاف مبحوث عنه متهم بحيازة وترويج المخدرات. وأفاد مصدر أمني أن العناصر الأمنية تمكنت من إيقاف المتهم رغم أنه ينشط في مجال بيع المخدرات في منطقة وعرة جداأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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