حوادث
مناورات جوية لمنع تهريب أطنان الحشيش
مغاربة يجبرون مروحية إسبانية على الانسحاب مؤقتا من مطاردة زورق سياحي بثت المصالح الأمنية الإسبانية، الأحد الماضي، فيديو يوثق استنفار أفرادها، وتسخير مروحيات لمطاردة عشرات المغاربة من مهربي المخدرات ضلت قواربهم الطريق، فوصلت إلى أحد شواطئ قادس. وطاردت مروحية تابعة للجمارك الإسبانية، بداية، قاربا سياحيا ينقل شحنةأكمل القراءة »
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