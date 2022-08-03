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الرياضة

مغربي جديد ببايرن ميونيخ

منذ دقيقتين
انضم آدام أزنو، المغربي الأصل، والحامل للجنسية الإسبانية، إلى بايرن ميونيخ الألماني، بعد فترة قضاها في صفوف برشلونة. وأعلن النادي البافاري في بلاغ له، الخميس الماضي، أنه تعاقد مع اللاعب الشاب آدم أزنو القادم من نادي برشلونة الإسباني، إذ وقع الظهير الأيسر البالغ من العمر 16 عاماأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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