الرياضة
مغربي جديد ببايرن ميونيخ
انضم آدام أزنو، المغربي الأصل، والحامل للجنسية الإسبانية، إلى بايرن ميونيخ الألماني، بعد فترة قضاها في صفوف برشلونة. وأعلن النادي البافاري في بلاغ له، الخميس الماضي، أنه تعاقد مع اللاعب الشاب آدم أزنو القادم من نادي برشلونة الإسباني، إذ وقع الظهير الأيسر البالغ من العمر 16 عاماأكمل القراءة »
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