الرياضة
١٥٠ مشاركا في دوري دولي للتنس بأكادير
ينظم النادي الملكي للتنس لأكادير، دوريا دوليا، انطلق نهاية الأسبوع الماضي، ويتواصل إلى الأحد المقبل. وأوضح بلاغ للنادي أن هذا الدوري، المنظم تحت إشراف الجامعة الملكية للتنس والاتحاد الدولي للعبة، سيعرف مشاركة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة، ذكورا وإناثا، يمثلون 40 بلدا. وأضاف المصدر نفسه، أن منأكمل القراءة »
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