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حوادث

إخفاء مسطرة يهز أمن سلا

منذ 22 ثانية
النيابة العامة أمرت بإعادة إيقاف جانح تسبب في مآس لضحايا وأفلت من الاعتقال في ظروف غامضة اهتزت سلا، منتصف الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة مدوية، بعد تقديم جانح أمام النيابة العامة من قبل القسم القضائي بفرقة الشرطة القضائية الحضرية بمنطقة أمن بطانة تابريكت بسلا، والإفراج عنه، فيأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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