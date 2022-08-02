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دار نجارة علامة تجارية تابعة لشركة “10 رجب” الرائدة في النجارة الخشبية بالمغرب وفاعل رئيسي في سوق التصدير

منذ 13 دقيقة
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بعد نجاح تطوير شبكة دار نجارة ، وافتتاح 35 نقطة بيع في 27 مدينة في المغرب ، تبحث العلامة التجارية عن شركاء جدد لتطوير تسويق منتجاتها في تجارة التقسيط و بثمن المصنع ، في المدن الرئيسية التالية : سطات ، تزنيت ، الخميسات ، القصر الكبير ، الداخلة ، العرائش ، ورزازات ، أصيلة ، حد السوالم وغيرها …

للمزيد من المعلومات ، اتصل بنا على هذا الرقم: 0661368137 و / أو على عنوان البريد الإلكتروني: contact@darnjara.ma

العنوان: كيلومتر 15 ، طريق الجديدة ، ص.ب 20045 ، حي السلام – الدار البيضاء هاتف: 0522659500/ فاكس: 05 22 65 21 66/67 البريد الإلكتروني: contact@darnjara.ma الموقع الإلكتروني: www.darnjara.ma

منذ 13 دقيقة
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