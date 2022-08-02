حوادث
مصرع بارون بالبيضاء في كمين
نصبه له منافسون وعرضوه لطعنات خطيرة للهيمنة على سوق الممنوعات لقي بارون مخدرات بمنطقة الهراويين بالبيضاء، ليلة الجمعة الماضي، مصرعه بقسم المستعجلات، متأثرا بطعنات تعرض لها من قبل أفراد شبكة منافسة، بعد نصب كمين له، عبر تكليف شخص باستدراجه والاعتداء عليه بأسلحة بيضاء بطريقة بشعة. وتسببت الجريمةأكمل القراءة »
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