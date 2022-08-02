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حوادث

تفكيك عصابة للسرقة بالناظور

منذ 11 ثانية
أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بقرية أركمان بإقليم الناظور، تسير في طريقها نحو فك لغز تعرض ثمار ضيعات فلاحية بكل من جماعتي كبدانة وبوعرك للسرقة، بعدما تمكنت من إيقاف عنصر ينتمي إلى مجموعة مكونة من أربعة أفراد يشتبه في سطوهم على ثمار الضيعاتأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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