حوادث
تفكيك عصابة للسرقة بالناظور
أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بقرية أركمان بإقليم الناظور، تسير في طريقها نحو فك لغز تعرض ثمار ضيعات فلاحية بكل من جماعتي كبدانة وبوعرك للسرقة، بعدما تمكنت من إيقاف عنصر ينتمي إلى مجموعة مكونة من أربعة أفراد يشتبه في سطوهم على ثمار الضيعاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا