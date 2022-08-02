حوادث
اعتقال مروج الكيف في أسواق تازة
أودع مروج مخدرات بأسواق أسبوعية قروية ناحية تازة، السجن المحلي بعد اعتقاله من قبل عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التي حجزت لديه 65 كيلوغراما من سنابل الكيف وآلة تقطيعه وسكينين من الحجم الكبير، في عملية تنقلت فيها إلى خارج المدار الحضري لرصده وتعقبه قبل مباغتته وإيقافه. وتوصلتأكمل القراءة »
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