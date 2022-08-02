fbpx
حوادث

اعتقال مروج الكيف في أسواق تازة

منذ 12 ثانية
أودع مروج مخدرات بأسواق أسبوعية قروية ناحية تازة، السجن المحلي بعد اعتقاله من قبل عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التي حجزت لديه 65 كيلوغراما من سنابل الكيف وآلة تقطيعه وسكينين من الحجم الكبير، في عملية تنقلت فيها إلى خارج المدار الحضري لرصده وتعقبه قبل مباغتته وإيقافه. وتوصلتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 12 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.