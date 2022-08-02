حوادث
الحبس لمتهم بالقتل
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شاب، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه واستهلاك مخدرات وحيازة سلاح دون مبرر مشروع. وجاء حكم المحكمة مخففا بعدما اقتنعت بعدمأكمل القراءة »
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