وطنية
810 ملايير مداخيل المحافظة العقارية
المجلس الإداري للوكالة أكد تحفيظ 934 ألف هكتار السنة الماضية حققت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، نتائج إيجابية في ميدان التحفيظ العقاري ومشاريع عصرنة الخدمات. كما سجلت ارتفاعا ملحوظا في التحفيظ، إذ جرى تحفيظ 402 934 هكتار، أي بنسبة نمو قدرت بزائد 6 في المائة.أكمل القراءة »
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