الأولى
ماذا تبقى لـ “بوليساريو” لتحكمه؟
الحركة تفككت وأصبحت عالة على من دعموها حتى قصمت ظهورهم بقلم: الفاضل الرقيبي تحاول دعاية “بوليساريو”، المدعومة بالآلة الإعلامية الجزائرية، التسويق لحالة من الاستقرار داخل المخيمات، إلا أن واقع الحال هناك، وصرخات المطحونين، التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، المدعمة بالحقائق على الأرض، تأبى إلا أن تفضحهم.أكمل القراءة »
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