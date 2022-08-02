افتتاحية
مصلحتنا الوطنية
وضع والي بنك المغرب الأصبع على الجرح، وذهب مباشرة إلى واحد من أهم المفاتيح لكسب رهانات وتحديات مغرب اليوم والغد، ويتعلق الأمر بالتفاف الجميع على المصلحة الوطنية، ولا شيء غير المصلحة الوطنية. فخلال الكلمة التي ألقاها أمام الملك أثناء تقديمه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الظرفية الاقتصاديةأكمل القراءة »
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