fbpx
الأولى

التحقيق في وفاة معتقل بالبيضاء

منذ 4 دقائق
باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس (الأحد)، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة، حول واقعة وفاة معتقل كان في حالة تخدير، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن وفاة الجانح الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية، تمت بعدأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.