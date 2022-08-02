الأولى
التحقيق في وفاة معتقل بالبيضاء
باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس (الأحد)، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة، حول واقعة وفاة معتقل كان في حالة تخدير، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن وفاة الجانح الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية، تمت بعدأكمل القراءة »
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