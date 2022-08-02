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بنوك وشركات في شرك ملياردير محتال

منذ 4 دقائق
استفهامات حول إغفال مهندس عمليات التزوير والنصب من التحقيقات كشف الإفراج، قبل أيام قليلة، عن متهم بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، بعد انقضاء محكوميته بسجن ابن أحمد، قضى إثرها ثلاث سنوات حبسا، ونجمت عن شكاية مؤسسة بنكية كبيرة، (كشف) معطيات جديدة حول شبكة من كبار المحتالين علىأكمل القراءة »

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