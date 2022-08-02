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زلزال محاكم البيضاء متواصل

منذ 16 ثانية
مستشار يرتقب قرار الغرفة الجنائية والأبحاث مستمرة واجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مازالت تداعيات الزلزال الذي ضرب، نهاية الأسبوع الماضي، محاكم البيضاء مستمرة، ما ينذر بصيف ساخن، قد يوقف العطلة القضائية لعدد من المسؤولين القضائيين والقضاة. ومازالت الأبحاث متواصلة للكشف عن باقي المتورطين في القضية التيأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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