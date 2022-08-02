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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 27 ثانية
< سير اختفت، السبت الماضي وأول أمس (الأحد)، دوريات السير من كورنيش عين الذئاب، انطلاقا من مدارة مخيم لالة مريم، إلى نظيرتها بموروكو مول، باستثناء ظهور باهت لرجال المرور في المدارات، (رجل أمن وحيد)، التي عرفت عرقلة واكتظاظا غير مسبوقين. وتسبب اختفاء رجال السير والدراجين في المسافاتأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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