أخبار الصباح
أخبار الصباح
< سير اختفت، السبت الماضي وأول أمس (الأحد)، دوريات السير من كورنيش عين الذئاب، انطلاقا من مدارة مخيم لالة مريم، إلى نظيرتها بموروكو مول، باستثناء ظهور باهت لرجال المرور في المدارات، (رجل أمن وحيد)، التي عرفت عرقلة واكتظاظا غير مسبوقين. وتسبب اختفاء رجال السير والدراجين في المسافاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا