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لاعبون يسقطون في فخ “الكمبيالات”
تقطع عليهم طريق لجنة النزاعات وتحرمهم من مستحقاتهم كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن عددا من لاعبي البطولة الوطنية أصبحوا يرفضون تسلم “كمبيالات” من أنديتهم، بعدما تبين لهم أنها خدعة. وحسب المعطيات نفسها، فإن رؤساء بعض الأندية يسلمون لاعبيهم «كمبيالات» حول مستحقاتهم المالية، فيوقع اللاعب على وصلأكمل القراءة »
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