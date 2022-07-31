عيد العرش .. الملك يعطي موافقته على جدول ترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية 2022

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يومه 30 يوليوز 2022 بالقصر الملكي بالرباط، الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خلال هذا الاستقبال، رفع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية إلى العناية الملكية السامية خلاصات ونتائج أشغال لجنة ترقية أفراد القوات المسلحة الملكية الضباط وغير الضباط.

كما أعرب لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عن عميق امتنانه وكبير اعتزازه بمظاهر العناية وسامي التوجيهات والتعليمات الملكية التي ألهمت ووجهت عمل إعداد الترقيات خلال جميع مراحلها.

ووافق جلالة الملك على جدول ترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية إلى رتب أعلى برسم سنة 2022. وهي الترقيات التي تتم كل سنة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، وتندرج في إطار الترقية العادية لأفراد القوات المسلحة الملكية بكافة مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي.

وبهذه المناسبة أعطى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية بإبلاغ تهاني جلالته إلى الذين تمت ترقيتهم وحث كافة أفراد القوات المسلحة الملكية على الاستمرار في التفاني في إنجاز المهمة الموكولة إليهم، أوفياء لشعارنا الخالد: – الله الوطن الملك -“.