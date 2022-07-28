الرياضة
20 مليونا تحرر حافلة آسفي
نجح مسؤولو أولمبيك آسفي في رفع الحجز عن إحدى حافلتي الفريق، بعدما أقنعوا اللاعب السابق كمال أيت الحاج بالتنازل عن شكايته. ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها «الصباح»، فإن مسيري فريق آسفي استدعوا اللاعب وعقدوا معه لقاء مطولا، انتهى بتقديم تنازل عن شكايته، بعدما تسلم 20 مليونا من قيمة مستحقاته المالية،أكمل القراءة »
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