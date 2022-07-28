fbpx
الرياضة

رسالة رياضية: برمجة

منذ دقيقتين
عبد الإله المتقي
في الوقت الذي عادت فيه أندية العالم إلى التداريب استعدادا للموسم المقبل، مازال فريقان في المغرب يتدربان، وسيلعبان نهائي كأس العرش، اليوم (الخميس) بملعب مولاي عبد الله بالرباط. وسيخوض لاعبون هذه المباراة دون عقود، ما يطرح إشكالات بخصوص قانونية مشاركتهم، وكيفية استفادتهم من التأمين في حال تعرض أحدهم لمكروه. ويطرحأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.