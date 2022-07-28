الرياضة
رسالة رياضية: برمجة
في الوقت الذي عادت فيه أندية العالم إلى التداريب استعدادا للموسم المقبل، مازال فريقان في المغرب يتدربان، وسيلعبان نهائي كأس العرش، اليوم (الخميس) بملعب مولاي عبد الله بالرباط. وسيخوض لاعبون هذه المباراة دون عقود، ما يطرح إشكالات بخصوص قانونية مشاركتهم، وكيفية استفادتهم من التأمين في حال تعرض أحدهم لمكروه. ويطرحأكمل القراءة »
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