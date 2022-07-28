الرياضة
مدرب تونسي يقترب من البطولة
يفاوض أولمبيك خريبكة المدرب التونسي لسعد الدريدي، من أجل تدريب الفريق، خلفا لعبد الصمد وراد الذي نجح في تأمين البقاء في بطولة القسم الأول. وينتظر أولمبيك خريبكة حلول الدريدي بالمغرب، من أجل مناقشة العقد، والراتب الشهري، ومدة التعاقد، وتسطير الأهداف في أول تجربة له بالمغرب. ونجح أولمبيك خريبكة في التجربةأكمل القراءة »
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