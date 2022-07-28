الرياضة
“بوديوم” جديد ينتظر الوداد وبركان
ارتباك في طرح التذاكر والمباراة ستجرى بشبابيك مغلقة تتباين طموحات الوداد الرياضي ونهضة بركان في نهائي كأس العرش، المقرر إجراؤه اليوم (الخميس) بمركب مولاي عبد الله بالرباط، بداية من التاسعة. ويدخل الوداد المباراة النهائية بعد غياب عن “البوديوم” دام أزيد من 18 سنة، حيث اكتفى في السنوات الأخيرة ببلوغ محطتيأكمل القراءة »
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