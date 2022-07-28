ملف الصباح
تصادم أجيال
3 أسئلة * إلى عمر الإيبوركي < غالبا ما تتحكم متغيرة السن في تحديد المسؤوليات الإدارية، بحكم التجربة والخبرة التي يكتسبها المسؤول الإداري كلما تقدمت به السنون في مجال العمل. وتقتضي البيروقراطية الإدارية أن تسند المسؤوليات حسب الأقدمية في الشغل، وبالتالي للمسنين، مع استبعاد الطاقات الشابة حتى ولو كانت ذاتأكمل القراءة »
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