حوادث
تعرضات كيدية لابتزاز مالكي عقارات
إدانة متهم في الناظور زور شهادة ملكية للنصب على ضحاياه في ملايين كشفت محاكمة ثلاثة أشقاء بالناظور، بتهم الابتزاز والسطو على العقارات، عن العقل المدبر لعمليات النصب ومحاولة الاستيلاء على أراضي الغير لابتزاز ملاكها، مقابل مبالغ مالية تجاوزت 80 مليون سنتيم. وأدانت هيأة المحكمة أحد الأشقاء بتهمة النصب والاحتيال، وحكمتأكمل القراءة »
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