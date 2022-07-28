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مجتمع

جودة الأعلاف تخرج مربي الدجاج للاحتجاج

منذ 6 دقائق
بعد تراجع أسعار الدواجن مرة أخرى، وجد مربو دجاج اللحم أنفسهم أمام خسائر بالجملة، خاصة أن كلفة الانتاج تصل حسب المعطيات التي حصلت عليها “الصباح”، إلى 17 درهما، مقابل ثمن البيع بالجملة لا يتجاوز 12 درهما، ما يعني أن المربي يبيعه بأقل من 12 درهما في الضيعة، ما دفعهم إلىأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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