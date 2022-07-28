مجتمع
“راديم” تكشف حصيلة مشاريعها
عقد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس “راديم” اجتماعه العادي مطلع الأسبوع الماضي بمقر الوكالة، بحضور عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس رئيــس المجلـس الإداري للوكالــة والمدير العام للوكالة محمد أمرزاك. وافتتح الصبار اللقاء بكلمة استعرض فيها أهم المنجزات التي حققتها الوكالة في جميع مجالات تدخلاتها، والتي تجعل خدمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا